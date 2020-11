Lega Serie B, domani assemblea alle 9.30. Si discuterà della gestione dei caso Covid-19

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata con carattere d’urgenza, attesa la necessità di valutare la gestione dei casi di positività, per mercoledì 18 novembre alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 19 novembre alle ore 9.30

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Campionato Serie BKT: gestione casi di positività e rinvio gare. Protocolli e aggiornamenti conseguenti;

3) Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi triennio 2021/2024: aggiornamenti e determinazioni conseguenti;

4) Impatto del Covid-19 nella gestione societaria;

5) Varie ed eventuali.