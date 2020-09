Listkowski: "Lecce occasione importante, anche per conquistare la nazionale polacca"

Il neo centrocampista del Lecce Marcin Listkowski ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo nel club salentino e degli obiettivi per la stagione: “Ho avuto un’impressione molto positiva sia della squadra sia del mister, ho trovato molta qualità e mi sono sentito subito a casa. Per ora parlo in inglese, ma riesco a capire il linguaggio tecnico in campo, comunque sto studiando per imparare la vostra lingua. - continua il polacco come riporta Tuttocalciopuglia.com - Conosco il campionato italiano, ho parlato con i miei connazionali Walukiewicz del Cagliari e Dziczek della Salernitana che mi hanno detto di trovarsi bene qui. Per quanto riguarda il modulo ho già giocato nel 4-3-3, so però di dover lavorare duramente perché qui è chiesto un modo di giocare diverso da quello polacco e cercherò di adattarmi al meglio. Nazionale? Spero che il Lecce possa rappresentare una occasione importante per migliorare e provare a raggiungere la nazionale maggiore e poi voglio fare buona impressione a Boniek che segue sempre con interesse noi giovani”.