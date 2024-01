Ufficiale Lecco scatenato, altri due acquisti: arrivano Listkowski e Smajlovic dal Lecce

Dopo il triplo arrivo dal Foggia - Dalmasso, Frigerio e Beretta - il Lecco piazza altri due acquisti nella giornata di oggi pescando dalla Serie A questa volta. Sono infatti arrivati, in prestito, dal Lecce il duttile centrocampista Listkowski e il difensore centrale Smajlovic. Questi i due comunicati:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Marcin Listkowski dall’US Lecce. Marcin è un centrocampista centrale polacco classe 1998. Nella sua carriera ha sviluppato esperienze nel campionato polacco per poi trasferirsi a Lecce nel 2020. Con la maglia del Lecce ha esordito in serie A e accumulato 6 presenze. Inoltre, ha collezionato 57 presenze in serie B con le maglie di Brescia e Lecce realizzando 4 reti. Benvenuto Marcin, non vediamo l’ora di vederti allo stadio con la nostra maglia".

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Zinedin Smajlović dall’US Lecce. Zinedin è un difensore centrale svedese, classe 2003, alto 1,93 m. Ha giocato nella primavera del Lecce e vestito la maglia del Täby FK, in terza divisione Svedese collezionando 13 presenze e 5 gol. Benvenuto Smajlovic, ti aspettiamo in campo".