LIVE TMW - Calendario Serie B, sorteggio completo: note le 38 giornate

Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

Prima giornata

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno

Seconda giornata

Benevento-Cittadella

Chievop-Empoli

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Ascoli

Juve Stabia-Piusa

Livorno-Perugia

Pescara-Pordenone

Spezia-Crotone

Trapani-Venezia

Terza giornata

Ascoli-Livorno

Cittadella-Trapani

Cosenza-Pescara

Crotone-Empoli

Perugia-Juve Stabia

Pisa-Cremonese

Pordenone-Spezia

Salernitana-Benevento

Venezia-Chievo Verona

Virtus Entella-Frosinone

Quarta giornata

Benevento-Cosenza

Chievo Verona-Pisa

Cremonese-Crotone

Empoli-Cittadella

Frosinone-Venezia

Juve Stabia-Ascoli

Livorno-Pordenone

Pescara-Virtus Entella

Spezia-Perugia

Trapani-Salernitana

Quinta giornata

Ascoli-Spezia

Cittadella-Pescara

Cosenza-Livorno

Crotone-Juve Stabia

Perugia-Frosinone

Pisa-Empoli

Pordenone-Benevento

Salernitana-Chievo Verona

Trapani-Cremonese

Virtus Entella-Venezia

Sesta giornata

Benevento-Virtus Entella

Chievo Verona-Pordenone

Cremonese-Ascoli

Empoli-Perugia

Frosinone-Cosenza

Juve Stabia-Cittadella

Livorno-Salernitana

Pescara-Crotone

Spezia-Trapani

Venezia-Pisa

Settima giornata

Ascoli-Pescara

Cosenza-Venezia

Cremonese-Cittadella

Crotone-Virtus Entella

Livorno-Chievo Verona

Perugia-Pisa

Pordenone-Empoli

Salernitana-Frosinone

Spezia-Benevento

Trapani-Juve Stabia

Ottava giornata

Benevento-Perugia

Chievo Verona-Ascoli

Cittadella-Cosenza

Empoli-Cremonese

Frosinone-Livorno

Juve Stabia-Pordenone

Pescara-Spezia

Pisa-Crotone

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Trapani

Nona giornata

Ascoli-Virtus Entella

Cosenza-Chievo Verona

Cremonese-Frosinone

Crotone-Venezia

Livorno-Pisa

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

Decima giornata

Benevento-Cremonese

Chievo Verona-Crotone

Cittadella-Livorno

Empoli-Spezia

Frosinone-Trapani

Juve Stabia-Pescara

Perugia-Ascoli

Pisa-Salernitana

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Cosenza

Undicesima giornata

Ascoli-Venezia

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Cremonese

Crotone-Perugia

Livorno-Juve Stabia

Pescara-Pisa

Pordenone-Trapani

Salernitana-Virtus Entella

Spezia-Chievo Verona

Dodicesima giornata

Cremonese-Salernitana

Crotone-Ascoli

Empoli-Pescara

Frosinone-Chievo Verona

Juve Stabia-Benevento

Perugia-Cittadella

Pisa-Spezia

Trapani-Cosenza

Venezia-Livorno

Virtus Entella-Pordenone

Tredicesima giornata

Ascoli-Cosenza

Benevento-Crotone

Chievo Verona-Virtus Entella

Cittadella-Pisa

Empoli-Venezia

Juve Stabia-Salernitana

Livorno-Trapani

Pescara-Cremonese

Pordenone-Perugia

Spezia-Frosinone

Quattordicesima giornata

Cosenza-Spezia

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Perugia-Pescara

Pisa-Pordenone

Salernitana-Ascoli

Trapani-Chievo Verona

Venezia-Benevento

Virtus Entella-Juve Stabia

Quindicesima giornata

Benevento-Trapani

Chievo Verona-Cremonese

Cittadella-Salernitana

Empoli-Ascoli

Juve Stabia-Frosinone

Perugia-Cosenza

Pescara-Venezia

Pisa-Virtus Entella

Pordenone-Crotone

Spezia-Livorno

Sedicesima giornata

Ascoli-Cittadella

Chievo Verona-Juve Stabia

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Frosinone-Pescara

Livorno-Benevento

Salernitana-Crotone

Trapani-Pisa

Venezia-Spezia

Virtus Entella-Empoli

Diciassettesima giornata

Benevento-Frosinone

Cittadella-Chievo Verona

Crotone-Livorno

Empoli-Salernitana

Juve Stabia-Venezia

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli

Spezia-Cremonese

Diciottesima giornata

Ascoli-Pisa

Chievo Verona-Benevento

Cosenza-Empoli

Cremonese-Juve Stabia

Frosinone-Crotone

Livorno-Pescara

Salernitana-Pordenone

Trapani-Perugia

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Spezia

Diciannovesima giornata

Benevento-Ascoli

Cittadella-Virtus Entella

Crotone-Trapani

Empoli-Livorno

Juve Stabia-Cosenza

Perugia-Venezia

Pescara-Chievo Verona

Pisa-Frosinone

Pordenone-Cremonese

Spezia-Salernitana

INIZIA IL SORTEGGIO

20.05 Balata sul palco - "E' il 90esimo compleanno, in una cornice meravigliosa -spiega Mauro Balata, presidente della Lega B dal palco-. Siamo una lega giovane, sostenibile, col 75% di italiani. Portiamo avanti progetti e cerchiamo di fare del buon calcio".

20.00 Si parte - Nella splendida location di Ascoli, sta prendendo adesso il via il sorteggio del calendario della stagione 2019/2020 di Serie B.

19.30 - 30 minuti al via Tra trenta minuti il via al sorteggio, tra i presenti ovviamente anche l'Ascoli col dg Lovato che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Siamo convinti che ci attenda una stagione di livello", ha detto.

19.11 - I presenti Stanno arrivando alla spicciolata le società annunciate stasera al sorteggio di Ascoli. Ovviamente, oltre ai padroni di casa, ci saranno anche tanti presidenti e dirigenti. Tra questi Sebastiani del Pescara, Heller del Trapani, Santopadre del Perugia.

18.30 - I criteri - Questi i criteri su cui si baserà la compilazione del calendario.

- Nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta.

- Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

- Nel caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta

- E' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società. Salernitana/Juve Stabia. Pisa/Livorno. Spezia/Entella.

- In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità dello stadio e/o concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza. Eventi cittadini di speciale rilevanza richiesti da: Osservatorio Naz. sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Amministrazioni comunali e/o coincidenze con eventi sportivi calcistici (gare Nazionali FIGC) e non calcistici.

- In città che presentano due squadre che utilizzano, in campionati diversi (SERIE A TIM e #SerieBKT), lo stesso impianto di gioco, si è cercato di ottenere, compatibilmente con quanto sopra esposto e in conseguenza del disallineamento con alcuni turni di campionato del calendario Serie A TIM, l’alternativa al meglio per le società:

Udinese/Pordenone, Hellas Verona/Chievo Verona.

- Non sono previste “teste di serie”, per cui tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata.

- Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dello scorso campionato.

- Nell'ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata del campionato 2018/2019.

18.00 - Tra due ore il sorteggio - Si terrà alle 20:00, nel chiostro di San Francesco ad Ascoli, il sorteggio del calendario della Serie B 2019/2020. Venti squadre impegnate, tre posti per sognare la Serie A, il via il 23 agosto e la chiusura il 24 maggio del prossimo anno.