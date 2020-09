LIVE TMW - Nasce la Serie B 20/21, Venezia-Vicenza alla 1^, Brescia-Monza alla 19^

live Nasce la Serie B 20/21, Venezia-Vicenza alla 1^, Brescia-Monza alla 19^

Prenderà ufficialmente in via oggi la stagione 2020/2021 della Serie B. Da Piazza dei Miracoli a Pisa la Lega del campionato cadetto presenterà il nuovo calendario che vedrà prendere parte alla corsa verso la massima serie venti piazze, in rappresentanza di dodici regioni del Belpaese.

19.55 - Si chiude qui la cerimonia di sorteggio del nuovo calendario di Serie B 2020/2021. Rimante su TMW per tutte le reazioni!

19.53 - Le ultime sei giornate

La quattordicesima giornata

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Empoli-Reggiana

Vicenza-Reggina

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-Chievo Verona

Pordenone-Cremonese

Salernitana-Virtus Entella

SPAL-Lecce

La quindicesima giornata

Ascoli-SPAL

Brescia-Empoli

Chievo Verona-Cittadella

Cosenza-PISA

Cremonese-Monza

Frosinone-Pordenone

Lecce-Vicenza

Reggiana-Reggina

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Pescara

La sedicesima giornata

Chievo Verona-Venezia

Cittadella-Lecce

Empoli-Ascoli

Vicenza-Virtus Entella

Monza-Salernitana

Pescara-Cosenza

Pisa-Frosinone

Pordenone-Reggiana

Reggina-Cremonese

SPAL-Brescia

La diciassettesima giornata

Ascoli-Reggina

Brescia-Vicenza

Cosenza-Empoli

Cremonese-Chievo Verona

Frosinone-SPAL

Lecce-Monza

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

Venezia-Pisa

Virtus Entella-Cittadella

La diciottesima giornata

Chievo Verona-Virtus Entella

Cittadella-Ascoli

Empoli-Salernitana

Vicenza-Frosinone

Monza-Cosenza

Pescara-Cremonese

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

Reggina-Lecce

SPAL-Reggiana

La diciannovesima giornata

Ascoli-Chievo Verona

Brescia-Monza

Cosenza-Pordenone

Cremonese-SPAL

Frosinone-Reggina

Lecce-Empoli

Reggiana-Vicenza

Salernitana-Pescara

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Pisa

19.51 - Prende la parola Carlo Neri, presidente dell'Ascoli - "Cercheremo di ripartire con lo stesso carattere e la stessa determinazione viste nelle ultime partite, che ci ha permesso di mantenere la categoria. Abbiamo un calendario subito importante ma siamo pronti".

19.45 - Prende la parola Alessandro Adamo, vice presidente del Lecce - "Veniamo da una retrocessione amara, ma la stagione è stata combattuta fino all'ultimo. Sarà un campionato difficile, ma ce la metteremo tutta per fare benissimo. Partiamo con un progetto triennale con Corini e con un nuovo direttore sportivo, Pantaleo Corvino, che non ha bisogno di presentazioni".

19.46 - Reso noto il programma di altri quattro turni di campionato

La decima giornata

Ascoli-Pescara

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Chievo Verona

Vicenza-Cosenza

Lecce-Vicenza

Pordenone-Empoli

Reggiana-Monza

Reggina-Brescia

Salernitana-Cittadella

SPAL-Pisa

L'undicesima giornata

Brescia-Salernitana

Chievo Verona-Reggina

Cittadella-SPAL

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Lecce-Frosinone

Pescara-Vicenza

Pisa-Pordenone

Venezia-Monza

Virtus Entella-Empoli

La dodicesima giornata

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Virtus Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Reggiana-Frosinone

Reggina-Vicenza

Salernitana-Lecce

SPAL-Chievo Verona

La tredicesima giornata

Brescia-Reggiana

Chievo Verona-Empoli

Cremonese-Cosenza

Frosinone-Salernitana

Vicenza-Ascoli

Lecce-Pisa

Pescara-Monza

Reggina-Cittadella

Venezia-SPAL

Virtus Entella-Pordenone

19.42 - Sale sul palco Monica Fontani, moglie dello scomparso Gigi Simoni, per ricevere una targa che ricorda il il tecnico più vincente della serie B: "Voglio ringraziare il presidente Balata per questo ricordo. Gigi era diventato pisano, qui ha ottenuto due promozioni. Era orgoglioso del primato. Mi piace parlare di mio marito usando il presente, lui è qui con con noi. Il ricordo serve per rendere le persone immortarli. Sarebbe davvero onorato di ricevere questa targa, teneva tantissimo a questo record. Spero che possa essere un campionato all'insegna del bel calcio, con la speranza di rivedere gli stadi pieni".

19.40 - La nona giornata -Ecco la nona giornata:

Brescia-Frosinone

Chievo Verona-Lecce

Cosenza-Salernitana

Empoli-Vicenza

Monza-Reggina

Pescara-Pordenone

Pisa-Cittadella

Reggiana-Cremonese

Venezia-Ascoli

Virtus Entella-SPAL

19.39 - L'ottava giornata -Ecco l'ottavo turno:

Ascoli-Virtus Entella

Brescia-Venezia

Cittadella-Empoli

Frosinone-Cosenza

Vicenza-Chievo Verona

Lecce-Reggiana

Pordenone-Monza

Reggina-Pisa

Salernitana-Cremonese

SPAL-Pescara

19.38 - La settima giornata - Ecco il settimo turno:

Cosenza-Brescia

Cremonese-Vicenza

Empoli-Reggina

Monza-Frosinone

Pescara-Cittadella

Pisa-Ascoli

Pordenone-Chievo Verona

Reggiana-Venezia

SPAL-Salernitana

Virtus Entella-Lecce

19.37 - La sesta giornata - Ecco il sesto turno:

Ascoli-Pordenone

Brescia-Virtus Entella

Chievo Verona-Cosenza

Cittadella-Monza

Frosinone-Cremonese

Vicenza-Pisa

Lecce-Pescara

Reggina-SPAL

Salernitana-Reggiana

Venezia-Empoli

19.36 - La quinta giornata - Ecco il quinto turno:

Cosenza-Lecce

Cremonese-Brescia

Empoli-Pisa

Monza-Chievo Verona

Pescara-Frosinone

Pordenone-Reggina

Reggiana-Cittadella

Salernitana-Ascoli

SPAL-Vicenza

Virtus Entella-Venezia

19.33 - Prende la parola Walter Mattioli, presidente della SPAL - "Sarà una sfida importante, il Monza è una candidata per vincere. Sarà difficile, non vediamo l'ora di iniziare per dimenticare quello che successo negli ultimi mesi ma vogliamo essere protagonisti. Serviranno determinazione e preparazione, abbiamo qualcosa da farci perdonare dai nostri tifosi".

19.31 - La quarta giornata - Ecco il secondo turno di campionato:

Ascoli-Reggiana

Chievo Verona-Brescia

Cittadella-Pordenone

Empoli-SPAL

Frosinone-Virtus Entella

Vicenza-Salernitana

Lecce-Cremoense

Pisa-Monza

Reggina-Cosenza

Vicenza-Pescara

19.29 - La terza giornata - Ecco il secondo turno di campionato:

Brescia-Lecce

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Venezia

Frosinone-Ascoli

Monza-Vicenza

Pescara-Empoli

Pordenone-SPAL

Reggiana-Chievo Verona

Salernitana-Pisa

Virtu Entella-Reggina

19.27 - La seconda giornata - Ecco il secondo turno di campionato:

Ascoli-Lecce

Chievo Verona-Salernitana

Cittadella-Brescia

Empoli-Monza

Vicenza-Pordenone

Pisa-Cremonese

Reggina-Pescara

SPAL-Cosenza

Venezia-Frosinone

Virtus Entella-Reggiana

19.24 - Parola a Giuseppe Corrado - Prende la parola Giuseppe Corrado, presidente del Pisa: "La Reggiana è una squadra molto forte, che oggi torna a far parte di un campionato che può essere tranquillamente una A2. L'avvio in questa piazza da un significato speciale a tutto il campionato. Moscardelli? Davide è stato una colonna portante dei risultati e del gruppo. Si è legato alla società e continuerà nella veste di membro dello staff di Luca D'Angelo. Obiettivi? Migliorare quanto fatto lo scorso anno".

19.23 - Ecco la prima giornata - Ecco la prima giornata:

Brescia-Ascoli

Cosenza-Virtus Entella

Cremonese-Cittadella

Frosinone-Empoli

Lecce-Pordenone

Monza-SPAL

Pescara-Chievo Verona

Reggiana-Pisa

Salernitana-Reggina

Venezia-Vicenza

19.22 - Via al sorteggio - Mauro Balata è pronto per dare il via al sorteggio della Serie B 2020/2021.

19.18 - Spazio agli sponsor - Adesso prende la parola la rappresentante di BKT Europe, main sponsor della Lega di Serie B per il terzo anno consecutivo.

19.09 - Prende la parola il presidente Mauro Balata - Ecco le parole del numero uno della Serie cadetta Mauro Balata: "Ringrazio prima di tutto chi ci ospita in questa vetrina meravigliosa, il Comune di Pisa, il Pisa Calcio e l'Opera del Duomo. Attraverso questo luogo che trasuda storia e cultura vogliamo raccontare tutto il territorio italiano. E' una cartolina meravigliosa che ci rappresenta a pieno. Noi siamo il campionato degli italiani, lo copriamo interamente, offrendo un bello spettacolo, ma cercando di portare avanti etica e sostenibilità. Lo facciamo assieme alla gente, con un rapporto simbiotico che si lega alle iniziative che abbiamo portato avanti anche in un periodo difficile come quello che abbiamo appena vissuto. La conclusione della passata stagione? Lo abbiamo fatto in maniera compatta e con forza. E' stato un periodo duro, difficile, ma credo sia stato giusto fare ciò che abbiamo fatto. Come Serie B siamo ripartiti chiudendo la stagione regolare, prima di playoff e playout, senza alterare le regole che ci eravamo dati ad inizio stagione. Siamo riusciti a farlo anche se col fiato sospeso. Assieme alle società, alla FIGC e al Governo, che ci saluta con il ministro Spadafora, abbiamo individuato degli strumenti che hanno permesso al calcio di proseguire. Con la speranza di riabbracciare gradualmente i nostri tifosi".

19.05 - Via alla presentazione delle venti formazioni che prenderanno parte al campionato 2020/2021 - Con un video ritraente i luoghi simbolo delle varie città, parte la presentazione delle venti compagini che nella nuova stagione si daranno battaglia per cercare di conquistare il palcoscenico più grande, quello della Serie A

19.02 - Prende la parola il sindaco di Pisa Michele Conti - Inizia la cerimonia e il primo a prendere la parola è Michele Conti, primo cittadino di Pisa: "Non nascondo una certa emozione per la scenografia che accompagna la nascita della Serie B. Un evento importante per la nostra città e per tutto il calcio italiano".

19.00 - Fra pochi minuti il via alla cerimonia - Come da prassi per eventi come il sorteggio dei calendari c'è qualche minuto di ritardo, con l'organizzazione della Lega di Serie B che sta ultimando i preparativi in Piazza dei Miracoli a Pisa.

19.00 - Fra pochi minuti il via alla cerimonia - Come da prassi per eventi come il sorteggio dei calendari c'è qualche minuto di ritardo, con l'organizzazione della Lega di Serie B che sta ultimando i preparativi in Piazza dei Miracoli a Pisa. Ecco un breve video di backstage pubblicato su Twitter dai padroni di casa del Pisa:

CALENDARIO A PISA | @Lega_B È tutto pronto in Piazza dei Miracoli per il calendario della Serie BKT 2020/2021 🔥 pic.twitter.com/dzvHs5RX8V — Pisa Sporting Club (@PisaSC) September 9, 2020

18.55 - La tradizione favorisce le retrocesse dalla Serie A - Da quando la Serie B assegna tre punti a vittoria, ovvero a partire dal 1994/95, in 24 delle 26 stagioni concluse, almeno una delle formazioni retrocesse appena dodici mesi prima dalla Serie A è risalita immediatamente in massima divisione (31 promozioni totali).

Le imprese sono riuscite a Piacenza, Udinese ed Atalanta (1994/95), Reggiana (1995/96), Bari (1996/97), Perugia e Cagliari (1997/98), Lecce (1998/99), Vicenza (1999/00), Torino, Venezia e Piacenza (2000/01), Reggina (2001/02), Lecce (2002/03), Atalanta (2003/04), Empoli (2004/05), Atalanta (2005/06), Juventus (2006/07), ChievoVerona (2007/08), Parma e Livorno (2008/09), Lecce (2009/10), Atalanta e Siena (2010/11), Sampdoria (2011/12), Palermo (2013/14), Bologna (2014/15), Cagliari (2015/16), Hellas Verona (2016/17), Empoli (2017/18) ed ancora Hellas Verona (2018/19).

Le uniche due eccezioni sono rappresentate dalle stagioni 2012/13 (che vedeva come squadre appena retrocesse dalla serie A Cesena, Novara e Lecce - quest’ultima subì in realtà una doppia retrocessione in Lega Pro, causa sentenze della Giustizia Sportiva -, nessuna delle quali riuscì nell’impresa di tornare subito nel massimo campionato italiano) e nel torneo appena concluso – 2019/20 – con le mancate promozioni di Empoli, ChievoVerona e Frosinone.

18.50 - Brescia a caccia del record - La società lombarda, oggi nelle mani di Massimo Cellino e allenata da Luigi Delneri è, al pari dell'Atalanta, la squadra che ha centrato più volte la promozione in Serie A tra tutte quelle che almeno una volta hanno ottenuto questo traguardo: 12 le volte le Rondinelle hanno festeggiato l’ascesa alla massima divisione. A quota 11 promozioni segue il Bari.

18.45 - Dodici le regioni rappresentate. Il Veneto ha 4 club - Attraverso i propri canali social la Lega di Serie B nel percorso di avvicinamento al sorteggio del calendario per la stagione 2020/2021 ha pubblicato la mappa geografica del prossimo campionato cadetto. Dodici regioni rappresentate e otto assenti (Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto-Adige, Umbria, Sardegna, Molise, Basilicata e Sicilia). La regione che avrà più rappresentanti nella Serie B 2020/2021 sarà il Veneto (4 formazioni, Chievo Verona, Cittadella, Lanerossi Vicenza Virtus e Venezia). Tre squadre in campo per la Lombardia (Brescia, Cremonese e Monza); due ciascuna per Calabria (Cosenza e Reggina), Emilia Romagna (Reggiana e SPAL) e Toscana (Empoli e Pisa). Una a testa per Abruzzo (Pescara), Campania (Salernitana), Friuli Venezia Giulia (Pordenone), Lazio (Frosinone), Liguria (Virtus Entella), Marche (Ascoli) e Puglia (Lecce).

18.40 - Le date della nuova stagione - L'89a edizione del campionato cadetto inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l'Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile.

18.40 - Le date della nuova stagione - L’89a edizione del campionato cadetto inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile.

Confermato il format natalizio con gare il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Di seguito nel dettaglio le date della nuova stagione:

INIZIO CAMPIONATO (prima giornata):* Sabato 26.09.2020

TURNI INFRASETTIMANALI**

Martedì 20.10.2020

Martedì 15.12.2020

Martedì 22.12.2020

Mercoledì 30.12.2020

Martedì 09.02.2021

Martedì 02.03.2021

Martedì 16.03.2021

Martedì 20.04.2021

SOSTE

Sabato-Domenica 10-11.10.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 14-15.11.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 09-10.01.2021

Sabato-Domenica 27-28.03.2021 (gare nazionali)

FINE CAMPIONATO (ultima giornata): Venerdì 07.05.2021

* la prima giornata sarà aperta, come da tradizione, dalla gara inaugurale che si giocherà, in anticipo, venerdì 25 settembre 2020, in orario serale;

** la 15a, 16a e 17a giornata di andata si disputeranno, rispettivamente, domenica 27 e mercoledì 30 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021;

** la 12a e 13a giornata di ritorno (turni pasquali) si disputeranno rispettivamente giovedì 1 e lunedì 5 aprile 2021 (festivo).

18.35 - I criteri di compilazione per il calendario - Ecci le linee guida che la Lega di Serie B ha diramato e che verranno utilizzati per la compilazione del nuovo calendario:

- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

- non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

- in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l'altro in trasferta;

- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021;

- per l'ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell'ultimo turno di Serie B 2020/2021.