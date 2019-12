Livorno, A. Spinelli: "Mio figlio vuole cedere, io no. Non so chi vincerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Livorno continuano a susseguirsi i colpi di scena. Dopo che nella giornata di ieri il Sindaco Luca Salvetti aveva annunciato che il club era stato messo in vendita, è arrivata la smentita del patron Aldo Spinelli che invece vorrebbe tornare a guidare in prima persona il club in contrasto con il figlio Roberto che invece è pronto a passare la mano. “Non penso affatto a lasciare, è una lotta che abbiamo in casa e ci stiamo avvelenando, ma sono abituato a lottare, ma in casa non c’è la mia stessa visione. - spiega Spinelli senior a Telecentro - Fa male che nessuno ci aiuti, ma non mi spaventa nulla anche se non so chi fra me e mio figlio alla fine la spunterà. Nella vita bisogna sempre lottare per ottenere risultati, pensavamo di aver fatto investimenti adeguati per fare un campionato tranquillo. Mi sento colpevole per l’assenza dalla società, ma abbiamo tante aziende da portare avanti e non riusciamo a star dietro a tutto come vorremmo. Finché ci saremo noi, cercheremo di metterci tutte le forze fisiche ed economiche, tornerò ad occuparmi del Livorno in prima persona”.

Spazio poi al mercato di gennaio dove dovranno arrivare rinforzi: “Ho detto a Signorelli e Ricci che mi dicano chi è degno di mettere la maglia amaranto, gli altri via tutti. Promesse non ne faccio, da parte mia posso garantire che faremo di tutto per vendere chi non lotta e cercare sul mercato quello che si può fare. Proviamo a girare a 14-15, poi vedrete che Tramezzani e Filippini ci porteranno fuori dalle sabbie mobili".

Spinelli chiude poi parlando del neo tecnico chiedendo qualche settimana di pazienza per vedere la mano di Tramezzani sulla squadra: “In una settimana Tramezzani non poteva stravolgere tutto, bisogna dargli 3-4 partite e cercare di girare a 14 punti. Poi a gennaio cambieremo molti giocatori e bisogna avere il coraggio di puntare sui giovani".