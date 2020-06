Livorno, Allegri in aiuto di Spinelli: "Vuole fare una grande squadra"

Qualcosa si muove in casa Livorno. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il previsto incontro Allegri-Spinelli potrebbe portare qualcosa di interessante per il futuro. Dopo la trattativa fallita con Majd Yousif, finito nei guai giudiziari in Olanda, l'ex tecnico della Juventus vorrebbe dare il suo aiuto al presidente Spinelli: "In un mese Allegri ha telefonato tre volte. E questo non era mai successo. Vuol dire che qualcosa ha in mente. mi ha già detto che vuole fare una grande squadra in qualsiasi campionato", ha detto il patron amaranto.