Livorno, Breda: "Dobbiamo essere efficaci sempre. Non solo a tratti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro il Venezia il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa ribadendo la propria filosofia: “Nel mio modo di vedere il calcio non c’è una partita che ho preparato per pareggiare, proprio non ci riesco a pensare. L’idea è sempre quella di provare a vincere a prescindere da modulo o situazioni. Uno dovrebbe avere questa voglia anche se di fronte trova la Juventus che magari ti concede solo un tiro in porta. Bisogna provare a vincere anche con quel solo tiro concesso. - continua Breda - Dobbiamo lavorare per essere più efficaci sempre e non una gara ogni tanto, abbiamo avuto una buona settimana e ora dobbiamo dare continuità al lavoro fatto. Non è il momento di andare per il sottile, ma di trasformare quanto fatto in quella continuità che ancora ci manca”.