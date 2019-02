In vista della sfida contro il Cosenza il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della gara: “Domani sarà una partita molto importante e noi faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Dovremo metterci umiltà, concentrazione, rispetto e tanta voglia di fare bene. Domani però voglio vedere i fatti, le parole di oggi non servono. - continua Breda come riporta il sito dei toscani - Il Cosenza ha un tecnico molto bravo, che mette bene la squadra in campo. Sono molto difficili da affrontare, restano sempre in gara e sono pronti a ripartire con i centrocampisti e gli attaccanti. In settimana abbiamo provato diversi schemi”.