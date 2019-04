Livorno, Breda: "Dobbiamo invertire la rotta, non possiamo sbagliare"

Fonte: amaranta.it

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro il Brescia: "Dobbiamo invertire la rotta. In una settimana, con tre sconfitte, abbiamo perso il margine che ci eravamo meritatamente guadagnati nei mesi scorsi. Adesso, a partire da Lunedì, dobbiamo rifarci. E’ obbligatorio ritrovare le nostre sicurezze. Il Brescia? Giochiamo contro la capolista del torneo, sarà una bella sfida. La squadra dovrà ritrovare il giusto atteggiamento e la rabbia agonistica necessaria. Tutte le squadre hanno avuto momenti negativi. In classifica abbiamo passato anche momenti peggiori, ma ora non abbiamo più margini di errore“