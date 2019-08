Alessandro Coppola, nuovo acquisto del Livorno, è intervenuto durante la presentazione per parlare della sua nuova avventura: "So già che sarà dura per me trovare posto negli undici, ma lavorerò ogni giorno per poter dare il mio contributo, i compagni e lo staff tecnico mi hanno fatto da subito un'ottima impressione. Essendo molto alto il mio punto di forza è il gioco aereo mentre devo migliorare in impostazione e sugli scatti nel breve. il mio idolo è il livornese Giorgio Chiellini".