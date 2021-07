Doppio colpo Triestina: ecco Volta e Coppola. I due saranno al raduno di dopodomani

vedi letture

Doppio colpo per la Triestina di Mauro Milanese che, come riporta Il Piccolo, si assicura due nuovi innesti in difesa. Si tratta di Massimo Volta, ex centrale tra le altre della Sampdoria, e del classe 2000 Alessandro Coppola, che andranno a completare la difesa alabardata. Nelle prossime ore le visite mediche, poi i due si uniranno al gruppo per il raduno di dopodomani.