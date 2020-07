Livorno-Cremonese, le formazioni ufficiali: poco turn over per i tecnici, serve solo vincere

Un Livorno ormai quasi spacciato e arresosi alla C, una Cremonese che invece può ancora lottare per mantenerla: ma per uscire dalla zona rossa, serve vincere, anche in questa 33^ giornata del campionato di B.

Poco turn over da parte di entrambi i tecnici, con Filippini che in avanti preferisce Murilo a Mazzeo, mentre Palombi, sul versante lombardo, è preferito a Parigi.

Queste le formazioni ufficiali:

Livorno (3-5-2): Plizzari; Boben, Coppola, Bogdan; Morelli, Luci, Del Prato, Awua, Seck; Murilo, Marsura

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Mogos; Valzania, Castagnetti, Gustafsson; Palombi, Ciofani, Celar.