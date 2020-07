Livorno, e alla fine ci sarà Filippini: evitato l'ennesimo ribaltone in panchina

Una settimana agitata in casa Livorno, l'ennesima di una stagione infausta, che si chiuderà questa sera con il match contro il Benevento. Assolutamente irrilevante per la classifica, poiché i sanniti sono già promossi in A, i toscani retrocessi in C.

Sperimentazioni quindi per il prossimo anno? Forse no, perché alla fine mister Antonio Filippini non è così certo della riconferma. Le strade sembrano prossime a dividersi. Probabilmente, anzi, il tecnico era già stato allontanato, ma poi immediatamente richiamato da patron Aldo Spinelli, che ha evitato un quarto ribaltone in panchina e ha ormai proseguito con Filippini; il possibile sostituto pareva essere Juriy Cannarsa, tecnico della Primavera labronica.