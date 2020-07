Livorno, Filippini: "Altra delusione, cercheremo di rifarci la prossima volta"

Antonio Filippini, allenatore del Livorno, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso per 2-1 in casa del Trapani: "Le voci che sono state dette su di noi le trovo ingiuste, abbiamo ragazzi validi e la squadra sarà sempre competitiva. La lealtà dello sport e del calcio sarà mantenuta fino alla fine del campionato, questa sera lo abbiamo dimostrato lottando fino alla fine contro una formazione molto forte. Torniamo a casa con un'altra delusione, cercheremo di rifarci la prossima volta".

"Non abbiamo mai subito più di tanto, siamo passati anche in vantaggio con un gran gol ma purtroppo non abbiamo gestito bene alcuni palloni che ci avrebbero potuto dare respiro in certi frangenti. Quando si perde, bisogna essere sempre arrabbiati: dobbiamo migliorare attraverso gli allenamenti, è il risultato che conta. La recriminazione che ho sui due gol? La situazione di vantaggio andava gestita in un altro modo, la classifica porta ad un maggiore nervosismo quindi c'è da tenere in considerazione anche questo fattore che potrebbe aver inciso. Coppola e Ruggiero sono giovanissimi, li stiamo valutando perché dobbiamo capire se potranno essere utili alla causa per la prossima stagione", ha concluso.