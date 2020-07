Livorno, Filippini: "Stasera molti ragazzi della Primavera tra campo e panchina"

Livorno ormai condannato aritmeticamente alla C, ma con un campionato ancora da terminare. Stasera i labronici saranno impegnati in casa contro l'ambizioso Spezia, e di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico Antonio Filippini: "Ce la dobbiamo giocare. La squadra sarà rimaneggiata perché abbiamo diversi infortunati e ci saranno moti ragazzi della Primavera tra campo e panchina. Sono convocati, ma in dubbio, Marsura, Mazzeo e Porcino, tutti per problemi muscolari. Agazzi non ce la fa a recuperare. Si sono uniti dei giovani come Bellandi e Haoudi, alcuni sono alle prime esperienze e altri non hanno mai giocato con gli adulti, è evidente che mancano un po' di personalità e fisicità".

Si va poi alla partita: "Sarà una partita simile a quella di venerdì scorso, cercheremo di fare il possibile per limitarli e poi ripartire. Non voglio illudere nessuno, è chiaro che non mi aspetto palle-gol per noi. Lo Spezia, dopo il Benevento, è forse la squadra più forte del campionato. Non solo come individualità e organico, ma anche come gioco.”