Buona prestazione di capitan Andrea Luci, che segna un gran gol con un tiro da fuori area e guida il centrocampo per tutta la gara. A fine gara in zona, mista, ha però commentato la sconfitta contro la Cremonese: “Potevamo fare di più. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti. A Cittadella, con fiducia. Abbiamo i mezzi e le possibilità per giocare meglio, lo abbiamo dimostrato spesso. C’è da essere più preciso davanti ed attenti dietro. Ora i punti pesano e nelle prossime partite dobbiamo raccogliere di più. Di positivo c’è che, malgrado la sconfitta, abbiamo creato diverse occasioni. C’è da superare questo momento negativo”.