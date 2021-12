ufficiale Livorno, doppio colpo in entrata. Torna capitan Luci e arriva Russo

Il Livorno ha piazzato un doppio colpo di mercato. Il club labronico, che milita in Eccellenza, ha infatti annunciato il ritorno in amaranto l'ex capitano Andrea Luci fresco di addio alla Carrarese in Serie C, che però potrà firmare solo dal 22 gennaio. L'altro acquisto è invece l'ex Ternana Michele Russo, difensore classe '86 che nella passata stagione ha vinto il campionato di Serie C con gli umbri e vanta una lunga esperienza fra i professionisti con le maglie di

Carrarese, Entella, Cremonese, Padova, Siena.