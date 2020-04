Livorno, Spinelli: "Il mio tempo qui è finito. Con Youif stretta di mano che vale una firma"

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato a Telecentro2 annunciando il proprio addio e l'accordo con l'uomo d'affari Majd Yousif per il passaggio del club labronico: “Abbiamo un accordo con Yousif sancito con una stretta di mano davanti al sindaco il 28 febbraio e questo per me è come aver ceduto la società. Il tempo della mia famiglia a Livorno è terminato, aspettiamo la riapertura delle frontiere in modo che l'imprenditore olandese possa tornare in Italia e concludere la trattativa, la banca ci ha inviato notizie positive sul suo conto. Dopo vent’anni di presidenza non siamo più graditi dalla piazza, le offese dei tifosi postate sui social lo testimoniano. - continua Spinelli come riporta Livorno24.com -I campionati passano in secondo piano di fronte a questa emergenza, le aziende chiudono, i lavoratori sono in cassa integrazione, i medici rischiano la vita, è giusto fermare il calcio giocato anche se intorno al settore ruota occupazione”.