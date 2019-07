Livorno, test in famiglia: in gol Raicevic, Marsura, Mazzeo e Murilo

Seconda partitella nel ritiro di Gubbio. Per i ragazzi di Breda, sul campo del “Beniamino Ubaldi”, test in famiglia Livorno A-Livorno B. La gara è terminata 3-2 per i gialli. In gol tutti attaccanti, con doppietta di Raicevic(p. nac)

Livorno A (gialli) : Zima, Boben, Di Gennaro, Petri, D’Angelo, Agazzi, Rocca, Gasbarro, Murilo, Mazzeo, Marsura

Livorno B (bianchi) : Neri (Ricci), Marie Sainte, Deverlan, Bogdan, Morganella, Luci, Dal Prato, Porcino, Maiorino, Piscopo, Raicevic

Reti: 17′ e 41′ Raicevic, 33′ Marsura, 60′ Mazzeo, 70′ Murilo