Livorno, trattativa avanzata per la cessione del club. Lo conferma... l'ex Reggina Foti

E' recentemente rimbalzata la notizia che vorrebbe l'ex patron della Reggina Lillo Foti come garante di una cordata bolognese che avrebbe già versato 100mila euro per l’acquisto del Livorno, che Aldo Spinelli ha messo in vendita da tempo.

Ma non sarà Foti a entrare nel club, come lui stesso ha confermato a calcioweb.eu: “Non faccio parte del gruppo di imprenditori che vuole rilevare il Livorno. Sono amici e brave persone, mi hanno chiesto un contatto del presidente Spinelli con cui ho una conoscenza e ottimi rapporti da tempo, così ho fatto da interlocutore, semplice tramite telefonico, per metterli in contatto tra loro. Gliele ho presentate come persone perbene quali sono, ma io non faccio parte del gruppo e non sono interessato. So che la trattativa è avviata e in fase avanzata, stanno andando avanti”.