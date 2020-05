Lombardi: "Portare la Salernitana in Serie A sarebbe un'emozione impagabile"

L'esterno della Salernitana Cristiano Lombardi ha ammesso che gli piacerebbe conquistare la promozione in Serie A con il club campano lanciando messaggi d'amore alla piazza e alla tifoseria: “Penso che portare la Salernitana in Serie A sarebbe un'emozione impagabile. Mi piacerebbe vedere questa città in festa. - continua Lombardi come riporta Ottopagine.it - Tutti speriamo di poter tornare in campo per finire questa stagione e ancor di più non mettere a rischio l'inizio della prossima stagione. Sono molto preoccupato a essere sincero, il futuro è molto incerto”.