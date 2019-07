© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo acquisto del Pescara Riccardo Maniero ha parlato del suo ritorno in biancoazzurro e della voglia di rivalsa dopo due anni non positivi: “Spero di riprendere da dove c’eravamo lasciati, è stata una trattativa lampo perché volevo fortemente tornare qui, fosse stato per me non sarei mai andato via, ma ci sono state alcune trattative che portarono al mio addio. È il passato però perché io ora voglio rilanciarmi qui. - conclude Maniero come riporta Pescarasport24.it - Vengo da due stagioni non positive ed è colpa mia perché ho sbagliato sicuramente qualcosa, ma ora voglio recuperare il tempo perso”.