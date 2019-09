Memushaj: "Per l'Entella grande rispetto, ma ... noi siamo il Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida contro la capolista, tanti infortuni, la voglia di rivalsa: con tutto questo bagaglio, il Pescara si appresta alla sfida interna contro l'Entella, attuale capolista della Serie B. E proprio del match, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato il vice capitano biancazzurro Ledian Memushaj: "Affronteremo l'Entella con il rispetto che si deve a una squadra in formissima, perché se sta lassù significa che finora lo ha meritato, ma anche con la consapevolezza che noi saremo per loro un avversario molto, ma molto, impegnativo. Ribadisco il grande rispetto, ma ... noi siamo il Pescara".

Nota poi sul campionato: "A prescindere dall’Entella, di cui ho già detto, mi sta piacendo il Benevento. Che però non è una sorpresa, visto l’organico di cui dispone, ma non sempre le grandi potenzialità vengono espresse subito, mentre i sanniti (di cui è ex, ndr) ci stanno riuscendo. Mi aspettavo, invece, qualcosa di più dal Frosinone, però stiamo parlando di un margine temporale molto ristretto, quindi magari verrò smentito subito".