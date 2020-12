Monza, Barberis: "Col Venezia vittoria di carattere. Balotelli? E' arrivato con la giusta mentalità"

Dopo la vittoria sul Venezia e in vista del prossimo turno infrasettimanale di Serie B Andrea Barberis, centrocampista del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Monza-News.it: “E’ stata una vittoria importante costruita col carattere e con una buona prestazione, quindi ci dà morale e siamo contenti. La squadra voleva dedicare la vittoria a Davide Pieri perché ieri era il ventiduesimo anniversario della sua scomparsa. Sicuramente, poi, ai nostri tifosi, che non ci hanno mai abbandonato anche se non potevano esserci: sentiamo sempre il loro calore anche se sono distanti, ci teniamo a ringraziarli per questo e non vediamo l’ora di giocare con loro sugli spalti a supportarci”.

L’ex Crotone poi parla dell’arrivo in squadra di Mario Balotelli: "È arrivato con la mentalità giusta e sicuramente può darci una grossissima mano perché il valore del giocatore non si discute: ora sta a lui riuscire ad esprimersi al meglio e superare gli ultimi anni un po’ travagliati che ha avuto. Siamo un gruppo disponibile e lo aiuteremo in qualsiasi modo se ci dovesse essere bisogno, ma penso che lui non abbia bisogno di essere aiutato, perché deve soltanto pensare a giocare a calcio, che è la cosa che sa fare meglio di tutte...".