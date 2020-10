Monza, Brocchi: "L'assenza del pubblico è uno svantaggio". Tornano Lamanna e Gytkjaer

vedi letture

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Chievo dove i brianzoli cercheranno la prima vittoria in questa Serie B: “Una squadra in forma, che si conosce e che da tanto gioca assieme. Pertanto è più facilitata in questo momento. È allenata da un tecnico che conosco bene, con cui ho condiviso una vittoria importante da giocatore e con cui ho un ottimo rapporto, sarà molto bello affrontarlo. Regalo? Più che a me va fatto ai nostri tifosi che in questo momento non possono seguirci e di cui sento la mancanza. Ci danno lo spirito giusto, la marcia in più, che hanno lottato andando a seguire la squadra in Serie D e che assieme a noi hanno conquistato qualcosa di importante come la Serie B. Non averli al nostro fianco è un punto a nostro sfavore”.

Brocchi ha convocato 23 calciatori per la sfida. Rientrano Lamanna e Gytkjaer rispetto all'ultima sfida contro il Pisa. Questo l'elenco completo:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Rubbi

Difensori: Donati, Bellusci, Scaglia, Paletta, Lepore, Pirola

Centrocampisti: Fossati, Boateng, Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Machin

Attaccanti: Gytkjaer, Finotto, Mota Carvalho, Caccavo