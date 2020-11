Monza, Donati: "Tanti buoni spunti dalla gara con l'Inter. Ora testa al Pordenone"

Cade di misura, nell'amichevole contro l'Inter, il Monza. A margine del match, ecco il commento del difensore Giulio Donati: "Dispiace per il risultato, ma l'obiettivo della gara era quello di trovare ancora più feeling tra di noi, e qualcosa di buono si è visto. Certo, c'è poi da analizzarla per vedere dove abbiamo sbagliato e affinare ulteriormente i nostri principi di gioco. E se il Dottor Galliani è contento a noi ci fa piacere. C'è grande ottimismo nell'ambiente, veniamo da due vittorie consecutive, dobbiamo cercare di dare continuità a questa striscia id punti importanti: abbiamo una settimana piena per poter lavorare e far bene anche contro il Pordenone".

E sul suo ritorno alla Pinetina: "E' cambiato qualcosina, il centro è molto migliorato, ma p sempre un piacere tornare e rivedere dei vecchi amici. E' stata una bella sensazione".