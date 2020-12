Monza, Gozzi: "Con la Reggiana derby del cuore. Galliani? È sempre il numero uno"

vedi letture

La direttrice operativa del Monza Daniela Gozzi intervistata da Monza-News.it ha parlato della sfida contro la Reggiana, un derby personale per lei visto che venne lanciata nel mondo del calcio proprio dal club emiliano prima che Galliani la portasse al Milan e quindi al Monza: “Si tratta del derby del mio cuore e non avrai mai avrei pensato ad una cosa del genere fino a qualche anno fa. A Reggio sono nata e ho mosso i miei primi passi da dirigente, era la squadra che andavo a vedere con mio papà e che tifava la mia famiglia. Galliani? Confermo di averlo conquistato con un piatto di lasagne, arrivò a Reggio con il Milan e nel consueto pre partita ne preparai per tutti e a lui piacquero molto. - continua Gozzi – Da lì è nato un rapporto professionale che mi ha portato prima al Milan e poi al Monza e devo dire che Galliani ha ancora la stessa passione di allora oltre che una competenza unica, non solo nel calcio. È sempre il numero uno e con lui non ci si annoia mai. Però è anche uno che ti insegna a stare sempre sul pezzo, non sottovalutare nulla e a stare attenti persino alle virgole. Pronostico? Non ne faccio, ma mi auguro per entrambe che possano conquistare gli obiettivi che si sono prefissate ad inizio stagione”.