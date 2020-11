Monza, Gytkjaer: "Ho imboccato la strada giusta. Voglio portare il club in A per la prima volta"

vedi letture

Il centravanti del Monza Christian Gytkjaer, arrivato in estate dopo le 24 reti segnate col Lech Poznan che gli valsero il titolo di capocannoniere in Polonia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della su nuova avventura in Italia: “Ho la sensazione d'essere in miglioramento sotto tutti i punti di vista, compreso quello fisico. In Poloni e Norvegia il gioco è più fisico e meno tattico, mentre qui il mister mi chiede di essere più coinvolto nel gioco di squadra. Sto prendendo confidenza con questa nuova realtà e credo di aver imboccato la strada giusta. Berlusconi e Galliani? Tutti i danesi li conoscono, sono leggendari per le loro vittorie ottenute col grande Milan. Sono onorato mi abbiano scelto per il loro attacco. - continua il danese parlando anche del rapporto con Kjaer – Con il primo ho parlato ed è stato prezioso nel descrivermi il calcio italiano, in questi mesi ci siamo visti a Milano e c’era anche Eriksen. Obiettivo? Voglio portare il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia, è il sogno di tutti e ci sono i presupposti per realizzarlo”.