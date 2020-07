Monza, per l'attacco avviati i contatti con Asencio del Cosenza

vedi letture

Potrebbe arrivare dal Genoa, via Cosenza, uno degli innesti del Monza neo promosso in Serie B in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da SkySport il club brianzolo avrebbe messo nel mirino Raul Asencio, attaccante classe 1998 di proprietà del Grifone ma attualmente in prestito in Calabria. Per lui sarebbero già avviati i primi contatti.