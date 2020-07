Monza, vicino il colpo Carlos Augusto. L'agente: "Grande società, sarebbe felice"

Non è ancora fatta, ma le premesse per un happy ending ci sono tutte. Carlos Augusto è sempre più vicino al Monza, che ha offerto 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Rafael Brandino, agente di Carlos Augusto, laterale del Corinthians cercato, tra le altre, da Inter, Genoa e Monza, in esclusiva per TuttoMonza.it, spende parole al miele per la società brianzola: “Il Monza al diverrà presto un top club in Italia e ovviamente Carlos sarebbe felice di giocare per questa società. Ma non è vero che sia ancora fatta e che l’affare sia chiuso”.