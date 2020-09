Nasce la nuova Serie B. Il calendario completo del Cosenza

Nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli a Pisa ha preso vita il nuovo calendario della Serie B 2020/2021. Ecco il cammino che attende il Cosenza:

1^ giornata: and. 26/9 - rit. 30/01 Cosenza-Virtus Entella

2^ giornata: and. 3/10 - rit. 6/02 SPAL-Cosenza

3^ giornata: and. 17/10 - rit. 9/02 Cosenza-Cittadella

4^ giornata: and. 20/10 - rit. 13/02 Reggina-Cosenza

5^ giornata: and. 24/10 - rit. 20/02 Cosenza-Lecce

6^ giornata: and. 31/10 - rit. 27/02 Chievo Verona-Cosenza

7^ giornata: and. 7/11 - rit. 2/03 Cosenza-Brescia

8^ giornata: and. 21/11 - rit. 6/03 Frosinone-Cosenza

9^ giornata: and. 28/11 - rit. 13/03 Cosenza-Salernitana

10^ giornata: and. 5/12 - rit. 16/03 Vicenza-Cosenza

11^ giornata: and. 12/12 - rit. 20/03 Cosenza-Reggiana

12^ giornata: and. 15/12 - rit. 1/04 Ascoli-Cosenza

13^ giornata: and. 19/12 - rit. 5/04 Cremonese-Cosenza

14^ giornata: and. 22/12 - rit. 10/04 Cosenza-Venezia

15^ giornata: and. 27/12 - rit. 17/04 Cosenza-Pisa

16^ giornata: and. 30/12 - rit. 20/04 Pescara-Cosenza

17^ giornata: and. 3/01 - rit. 24/04 Cosenza-Empoli

18^ giornata: and. 16/01 - rit. 1/05 Monza-Cosenza

19^ giornata: and. 29/01 - rit. 7/05 Cosenza-Pordenone