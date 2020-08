Novellino: "Il Perugia mi ha chiamato: ma non c'erano le condizioni per accettare"

Intervenuto ai microfoni di Rete8, Walter Novellino ha parlato della gara playout odierna, che opporrà il Pescara al Perugia. Con la formazione umbra ben conosciuta dal tecnico, che è stato anche vicino al ritorno in biancorosso: "Il Perugia è avvantaggiato, a mio modo di vedere è più forte del Pescara, ma poi il campo dirà la sua: di certo sono due gare determinanti quelle che attendono le due formazioni. Sono due squadre che puntavano a traguardi diversi, ma ora sono in difficoltà. Non avrei esonerato però Oddo, il ritorno di Cosmi, col bene che voglio a Serse, è stato affrettato. Il mio ritorno a Perugia? Non c'erano le condizioni. Ringrazio il club che ha pensato a me, li ho un passato importante ed è la città dove abito, ma non c'erano proprio le condizioni per accettare. Non è un discorso economico, questo lo preciso, ma non voglio entrare nei dettagli".