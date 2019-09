Padalino: "Ho avuto un'esperienza breve ma costruttiva a Foggia"

© foto di Giuseppe Scialla

"Le decisioni le prende la società che vive quotidianamente lo spogliatoio assieme alla dirigenza. Ci sono persone a Salerno in grado di giudicare il percorso dell'anno scorso, evidentemente hanno voluto puntare su un allenatore esperto come Giampiero Ventura per ripartire. La Salernitana si è salvata ai rigori contro il Venezia, la piazza era in subbuglio ei tifosi chiedevano spirito e programmazione diversa. Un tecnico preparato come questo non può che dare un grosso contributo, ma non sarà un lavoro facile perchè ricostruire un certo tipo di entusiasmo dopo mesi complessi è difficilissimo. Da anni che seguo la serie B, ho avuto un'esperienza breve ma costruttiva a Foggia e per quel poco che so posso dire che l'errore da non commettere è perdere di vista l'obiettivo iniziale. Campionato lungo, il girone di ritorno presenta vesti completamente diverse e non bisogna farsi trovare impreparati". Così a RadioMpa durante la trasmissione "TuttoSalernitana" l'ex tecnico del Foggia Pasquale Padalino.

Proprio a Foggia il mister ha allenato Cicerelli: "Qualche volta l'ho utilizzato come quinto, ma credo che per caratteristiche ha propensione offensiva e non difensiva. Perde qualcosa in quel ruolo, ma contribuisce alle ripartenze e può far male. Ha le peculiarità e la tecnica per sviluppare questa nuova collocazione tattica, il tirocinio del passato gli è servito molto e si è inserito bene all'interno del gruppo. Può essere un punto di riferimento perchè è un ragazzo che si applica molto". Sul campionato e sul futuro: "Ai nastri di partenza avremmo tutti immaginato Benevento, Empoli, Perugia e Crotone un passo più avanti delle altre. Anche i pitagorici sono reduci da un'annata complessa, ma poteva essere sulla carta una delle indiziate per la promozione diretta. A seguire possono esserci realtà come Ascoli e Salernitana: sono piazze che devono avere obiettivi di questo tipo, essere protagonisti e non spettatori. Anche la Cremonese non sta brillando, ma ha qualità ed emergerà. Occhio alle sorprese: il Pisa ha fatto un'ottima squadra. Cito anche il Livorno, prossima vostra avversaria: se analizziamo i nomi non vale quella posizione di classifica, stesso discorso per Cosenza, Venezia e Frosinone. Credo che l'attuale classifica sarà progressivamente ribaltata".