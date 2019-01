Padova, Andelkovic e Cherubin in coro: "Felici di questa opportunità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di oggi in casa Padova si sono presentati due nuovi difensori. Sinisa Andelkovic e Nicolò Cherubin. “Sono molto felice di essere qui, con il Venezia ci siamo lasciati bene e sono felice di aver lasciato un buon ricordo fra i tifosi. Sono andato via perché nel calcio è così. Si va e si viene e il Padova ha fatto un’offerta che ho accettato. - ha spiegato lo sloveno a Padovagoal.it - Ringrazio il Padova per avermi cercato con grande insistenza, sono abituato a lottare e voglio dare il mio contributo, adesso serve solo lavorare e abbassare la testa. Morganella? Sono contento di ritrovarlo, con lui a Palermo avevamo veramente un bel rapporto e anche lui può dare una mano”.

“Sono felicissimo di questa chance, a Verona ero fuori lista, mi sono allenato anche se mi manca il ritmo partita, ma questa era un’opportunità importante per me. - gli fa eco Cherubin – In estate ho preferito rimanere a Verona per giocarmi le mie chance, ma purtroppo non non mi è stata data l’opportunità. E adesso c’è il Padova. Sarebbe troppo facile sparare contro il Verona, voglio concentrarmi sul Padova e cercare di fare il meglio possibile”.