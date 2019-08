Padova, difficile piazzare Andelkovic. Alla fine lo sloveno potrebbe restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova continua a cercare una sistemazione per Sinisa Andelkovic, difensore che non rientra nelle scelte del tecnico Sullo. Lo sloveno ha rifiutato nei giorni scorsi le offerte di Trapani e Juve Stabia non volendosi allontanare troppo da casa e per questo, come riporta Padovagoal.it, il giocatore sarebbe andato volentieri a Cremona o Pordenone, ma le due società hanno optato per altre scelte. A poche settimane dalla fine del mercato le offerte per Andelkovic latitano, con il Livorno che non sembra una pista calda, e per questo alla fine il giocatore potrebbe restare in Veneto sapendo di partire dietro nelle gerarchie.