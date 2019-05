Padova, Bianchi: "Lavoriamo ad un progetto credibile e interessante"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con il passaggio della maggioranza delle quote azionarie del Padova da Bonetto a Oughourlian nel club biancoscudato è iniziata una nuova era. Dalle colonne de Il Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Alessandra Bianchi, braccio operativo del finanziere franco-armeno: "Oughourlian è assolutamente entusiasta, altrimenti non saremo qui. Stiamo lavorando per un progetto credibile e interessante, contiamo di poterlo presentare il prima possibile. Contiamo di definire la struttura a breve perchè ci stiamo ancora lavorando. Penso che la scadenza possa essere fine mese, ma anche prima se ci riusciamo, e diremo tutto: quote e squadra. Le riflessioni sono ancora in corso. Non voglio dare informazioni a pezzetti perché la cosa merita un momento ad hoc e quando saremo pronti lo faremo”.