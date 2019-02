Padova, Bisoli: "Foggia? Importantissima, ma non è l'ultima spiaggia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli alla vigilia della delicata sfida contro il Foggia cerca di depotenziare l’importanza della partita: “Non è né un’ultima spiaggia né una gara fondamentale, è importantissima certamente, ma dopo di questa ci saranno altre 14 partite da giocare. Vincere però vorrebbe dire lasciare l’ultimo posto, ma è fondamentale essere al 100% nelle ultime gare decisive, cosa che ora non siamo. Troppi pareggi? Se avessimo conquistato un punto contro Carpi, Cosenza e Benevento, tutte gare perse quando non c’ero, ora saremmo a -3 dalla salvezza quindi credo che in Serie B anche i pareggi abbiamo la loro importanza. Mi aspetto una partita simile a quella con il Verona, secondo me il Foggia è la squadra tecnicamente più forte della Serie B. Se non avesse la penalizzazione sarebbe da play off. Il Padova ha capito cosa vuol dire lottare per la salvezza, dobbiamo proseguire su questa strada. Bisogna cercare di vincere 5-6 partite per salvarci. - continua Bisoli come si legge sul sito dei biancoscudati - Non ci saranno Mbakogu, Lollo e Barisic, oltre ai lungodegenti come Madonna, Capelli e Serena. Questo vuol dire che siamo in emergenza, ma ho già in mente la formazione per 9/11. Capello potrebbe essere un’alternativa o non giocare, ho diverse soluzioni davanti”.