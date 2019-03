Padova, Bonetto: "Bisoli? A volte cambio le idee in corsa..."

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Traballa nuovamente la panchina di Pierpaolo Bisoli. Il presidente Roberto Bonetto, intervenendo in diretta televisiva, spiega: ” Bisoli non è in discussione? Il mio pensiero è che se ci salviamo ci salviamo tutti insieme e se retrocediamo retrocediamo tutti insieme, ma a volte le idee le cambio in corsa… Dobbiamo parlare e valutare”, riporta Padovagoal.it.