Padova, Lollo: "Qui perché la società mi ha voluto. Mbakogu? Lo vedo carico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna in Serie B Lorenzo Lollo. Dopo le cavalcate vincenti con Carpi ed Empoli il centrocampista prodotto del settore giovanile della Fiorentina si è presentato quest'oggi a Padova: “Padova è stata una piazza che mi ha cercato e voluto, non è stato difficile fare questa scelta. Sono venuto carico, la posizione di classifica è complicata. Ho lottato per la salvezza a La Spezia e a Carpi il primo anno. A Carpi ho giocato spesso dietro a Jerry Mbakogu, lo vedo motivato e carico rispetto anche a Carpi quando lo vedevo in difficoltà anche dal punto di vista mentale, lui ci crede molto in questa salvezza. Dobbiamo metterci lì tutti insieme e provare a raggiungere il risultato che non è facile ma non è impossibile. Secondo me la forma è chiaro che non sia al top per diversi di noi, io e Longhi siamo arrivati da poco e dobbiamo metterci a disposizione dei compagni. A Carpi in una stagione avevo fatto tre gol e diversi assist. Bisoli è carico ed è un bene che sia così, è pronto a gettarci nella mischia. Buchel? L’ho sentito prima di venire qui, secondo me può darci una grossa mano se verrà”