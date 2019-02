© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’attaccante del Padova Davide Marcandella ha parlato al Mattino di Padova del rapporto con il tecnico Bisoli, del campionato e del futuro: “Ho sempre avvertito stima e fiducia dell’allenatore, è importante avere qualcuno che creda così nelle mie potenzialità. Poi ogni tanto mi massacra, ma so che lo fa per il mio bene. Sono stato catapultato dai dilettanti alla Serie B e in questa categoria c’è molta più fisicità e qualità, ma col passare delle partite ho capito di poterci stare anche se devo migliorare. - continua Marcandella – Da padovano sono felicissimo di giocare per questa maglia e sentire l’affetto dei tifosi è qualcosa di speciale, ho grandi motivazioni per raggiungere la salvezza e continuare in B con questa maglia”.