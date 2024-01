Ufficiale Fermana, dalla Vis Pesaro arriva in prestito Marcandella. Al Brindisi va Calderoni

Una cessione e un arrivo per la Fermana, che, come avevamo anticipato, si è assicurata dalla Vis Pesaro Davide Marcandella, annunciato dal comunicato ufficiale che di seguito riportiamo: "La Fermana comunica l'arrivo con la formula del prestito dell'attaccante Davide Marcandella, dalla Vis Pesaro. Padovano di nascita, classe 1997, vanta una lunga esperienza in B e C con oltre 100 presenze totale oltre ad una cinquantina in Serie D. Nei professionisti ha vestito la maglia del Padova (12 gettoni anche in B) per 29 volte, 44 volte quella della Virtus Verona e 46 volte quella della Vis Pesaro, con otto presenze anche in questa stagione.

Ha scelto la maglia numero 19".

Per quanto invece riguarda la cessione, nei giorni scorsi avevamo raccontato della partenza di Marco Calderoni, in direzione Brindisi, e così è stato. Ecco quanto ha comunicato il club marchigiano in merito all'addio con il citato giocatore: "La Fermana comunica la definizione del passaggio a titolo definitivo del difensore Marco Calderoni al Brindisi, formazione che milita nel Girone C di Serie C.

La società intende ringraziare il calciatore per l'impegno profuso nella sua esperienza in gialloblù e augura le migliori fortune per il proseguo della sua attività

agonistica.

In bocca al lupo Marco!".