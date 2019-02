© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Padova Nico Pulzetti ha parlato delle chance salvezza del club veneto dicendo di credere fortemente nel raggiungimento dell’obiettivo: “La salvezza non è impossibile, dobbiamo crederci tutti assieme remando compatti dalla stessa parte come stiamo facendo perché sono arrivati giocatori di spessore che si sono calati subito in questa realtà. - continua Pulzetti al Mattino di Padova - Stiamo subendo poco e questo, come si suol dire, è tanta roba. Dobbiamo solo tenere un po’ meglio il campo quando andiamo in difficoltà, ma rispetto al girone d’andata abbiamo fatto un grande passo avanti. Prima crollavamo nella ripresa, ora riusciamo a pungere fino alla fine. Come sto? Ogni gara fa storia a sé, ma mi trascino sempre qualche problemino. Devo riuscire a gestirmi in settimana per mettere anima e sangue in partita”.