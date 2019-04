© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner dalle colonne de Il Mattino di Padova ha commentato la sconfitta nello scontro diretto contro il Carpi che ha fatto precipitare i veneti all’ultimo posto: “Non mi era mai successo di vedere una squadra che creasse tanto per poi uscire dal campo con un pugno di mosche in mano. Ma si vede che doveva andare così. È una stagione nata male e che si sta concludendo anche peggio. - continua Zamuner - Servirebbe solo un miracolo per salvarsi, ma adesso non è nemmeno il caso di pensarci. Vogliamo finire il campionato con dignità e provare a fare più punti possibili nelle rimanenti cinque gare. I tifosi hanno tutti i motivi per essere arrabbiati, è stata una stagione frustrante e ogni volta che abbiamo avuto l’occasione per cambiare rotta abbiamo sempre deluso i nostri sostenitori”.