Da Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Giorgio Zamuner, dg del Padova, in merito al rinnovo di Davide Mazzocco, calciatore biancoscudato in scadenza a giugno: "La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto, poi il matrimonio si fa in due. Mi aspetto che Davide sia un po’ riconoscente per quello che il Padova ha fatto per lui, e che si possa trovare l’intesa. Sono fiducioso, poi non so se il giocatore e il suo agente hanno altre idee".