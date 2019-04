© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sembra essere arrivata alle curve finale la trattativa fra la York Capital Management e la coppia Foschi- De Angeli che attualmente guida il Palermo. Come riporta Il Giornale di Sicilia “i legali di ambo le parti si sono scambiati tutti i documenti propedeutici alla stesura di un contratto preliminare che dovrebbe essere firmato entro 72 ore. - si legge ancora nell’articolo - A torneo concluso dovrebbe invece scattare l’opzione per rilevare l’intero pacchetto azionario del club per un corrispettivo di 10 euro, con l’impegno di accollarsi i debiti”. La York al momento della firma sui contratti immetterebbe una prima tranche di capitali, mentre nel giro di poche settimane dalla firma arriverà un secondo bonifico per un totale di 4 milioni necessari a portare al termine la stagione in corso senza problemi.