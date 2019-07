Palermo, comunicata la composizione del nuovo CdA

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Con una nota il Palermo ha comunicato la composizione del nuovo CdA:

"Si comunica che l’assemblea ordinaria totalitaria degli azionisti della società riunitasi in data 1.07.2019, nel constatare l’intervenuta decadenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ha in pari data nominato, in sostituzione, il seguente consiglio di amministrazione:

Rag. Roberto Bergamo – presidente

Dott. Attilio Coco – consigliere

Sig. Walter Tuttolomondo – consigliere

Nella stessa data dell’ 1 luglio 2019, si è tenuta in prosecuzione la riunione del nuovo consiglio di amministrazione che ha determinato le attribuzioni dei poteri in conformità dello statuto sociale".