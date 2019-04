Palermo, Delio Rossi: "Non potevo dire no, ero in debito con la città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo allenatore del Palermo Delio Rossi si è presentato in conferenza stampa: "Sostituire un collega non è mai bello. Quando è arrivata la chiamata del Palermo però non ho dovuto fare tante valutazioni. Sentivo di essere in debito con questo città. Al Palermo non potevo dire di no. Ho voglia di fare e tanto entusiasmo. Credo sia importante non fare stravolgimenti. Devo cercare di portare serenità e convinzione nei nostri mezzi. Proverò a toccare le corde giuste. Sarà importante avere gente positiva. Voglio puntare sul loro orgoglio. Ho trovato un gruppo che ha un certo tipo di valori per questa categoria”