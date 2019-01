In una lunga intervista rilasciata al Giornale di Sicilia il dirigente del Palermo Rino Foschi ha parlato anche del mercato spiegando che in entrata non si farà praticamente nulla, mentre in uscita si lavorerà per trovare una sistemazione a chi ha giocato meno: “Accardi e Ingegneri sono in uscita, mentre Lo Faso per ora è fuori per infortunio ed è difficile trovargli una soluzione. Pur essendo un giovane bravo non è facile collocarlo visto che deve recuperare dal problema fisico. - continua Foschi – Aleesami e Rispoli? Sono in scadenza di contratto e non hanno alcuna offerta. Se arrivasse possono andare via anche a zero, ma se restano e andiamo in Serie A saranno blindati. Se vogliono partire però basta che me lo dicano, magari entro metà mese, in modo da trovare dei sostituti. Voglio però sottolineare che qui non ci sono scontenti, solo giocatori in scadenza che in caso di A saranno blindati”.