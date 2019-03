© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi ha parlato in conferenza stampa presentando l’ultimo arrivo Niklas Gunnarson: “Si tratta di un calciatore che è arrivato quando c’era la cordata inglese e quindi sapete bene con quali condizioni. È un difensore destro che può fare al caso nostro, un ragazzo eccezionale che può agire sia da esterno sia da centrale e che è arrivato in un momento difficile. Tutto sommato siamo stati fortunati ad averlo qui con noi. Ci siamo chiariti, ho spiegato il perché di certe mie dichiarazioni che non erano nei suoi confronti e così abbiamo concluso il tesseramento. - continua Foschi parlando anche di Mirri come riporta Tuttopalermo.net - Ci sono dei contratti e delle opzioni, probabilmente da ambo le parti abbiamo sbagliato a dire certe cose, ma nelle difficoltà può succedere. Sono molto fiducioso che il gruppo interessato e Mirri che li ha affiancati possano chiudere la situazione. Siamo nei tempi previsti, il gruppo alle spalle di Mirri sta lavorando e abbiamo scelto la data del 14 marzo per trovare in tempo per una alternativa, che è già presente”.